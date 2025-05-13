Российский БпЛА в Харькове попал в энергообъект — Зеленский (видео)

В Харькове российский БпЛА попал в энергообъект, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Сейчас в Харькове продолжаются работы после удара российского дрона. Предварительно, люди не пострадали. Это был очередной российский удар по энергетическому объекту — абсолютно гражданскому объекту. Россия в своем духе. Когда все от них ждут ответа о прекращении огня и о прямых переговорах, они отвечают новыми ударами и штурмами», — сказал Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Напомним, два попадания БпЛА «Молния» зафиксировали в Холодногорском районе Харькова днем 13 мая. Обошлось без пострадавших.