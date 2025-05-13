Российский БпЛА в Харькове попал в энергообъект — Зеленский (видео)
Фото: Владимир Зеленский/Telegram
В Харькове российский БпЛА попал в энергообъект, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
«Сейчас в Харькове продолжаются работы после удара российского дрона. Предварительно, люди не пострадали. Это был очередной российский удар по энергетическому объекту — абсолютно гражданскому объекту. Россия в своем духе. Когда все от них ждут ответа о прекращении огня и о прямых переговорах, они отвечают новыми ударами и штурмами», — сказал Зеленский.
Видео: Владимир Зеленский/Telegram
Напомним, два попадания БпЛА «Молния» зафиксировали в Холодногорском районе Харькова днем 13 мая. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, БпЛА Молния, Зеленский, новости Харькова, энергообьекты;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 20:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове российский БпЛА попал в энергообъект, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.".