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Российский БпЛА в Харькове попал в энергообъект — Зеленский (видео)

Происшествия 20:24   13.05.2025
Елена Нагорная
Российский БпЛА в Харькове попал в энергообъект — Зеленский (видео) Фото: Владимир Зеленский/Telegram

В Харькове российский БпЛА попал в энергообъект, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Сейчас в Харькове продолжаются работы после удара российского дрона. Предварительно, люди не пострадали. Это был очередной российский удар по энергетическому объекту — абсолютно гражданскому объекту. Россия в своем духе. Когда все от них ждут ответа о прекращении огня и о прямых переговорах, они отвечают новыми ударами и штурмами», — сказал Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Напомним, два попадания БпЛА «Молния» зафиксировали в Холодногорском районе Харькова днем 13 мая. Обошлось без пострадавших.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 20:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове российский БпЛА попал в энергообъект, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.".