«Харьков немного перевел дыхание» — Терехов об обстрелах за неделю
На прошлой неделе областной центр оккупанты обстреляли 20 раз. Все «прилеты» произошли в одну ночь, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Речь идет о 6 мая, тогда была массирована атака дронами типа «Шахед»: 17 из них взорвались, еще три – не разорвались. В результате ударов пострадали четыре человека.
«На прошлой неделе Харьков наконец-то немного перевел дыхание. Впервые за долгое время. Спокойными эти семь дней назвать сложно, но на фоне предыдущих обстрелов уже гораздо легче», — отметил городской голова.
Он добавил, что все повреждения контуров в жилых домах оперативно устранили еще в первые часы после обстрела. Сейчас перешли к более серьезным восстановительным работам.
«Что касается тревог. В Харькове сирена звучала в общей сложности 33 часа 12 минут – на 26 часов, то есть почти вполовину, меньше, чем для области. И эта разница действительно ощутима», — подчеркнул мэр.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, Игорь Терехов, новости Харькова, обстрел;
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлой неделе областной центр оккупанты обстреляли 20 раз. Все «прилеты» произошли в одну ночь, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".