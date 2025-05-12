«Харьков немного перевел дыхание» — Терехов об обстрелах за неделю

На прошлой неделе областной центр оккупанты обстреляли 20 раз. Все «прилеты» произошли в одну ночь, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Речь идет о 6 мая, тогда была массирована атака дронами типа «Шахед»: 17 из них взорвались, еще три – не разорвались. В результате ударов пострадали четыре человека.

«На прошлой неделе Харьков наконец-то немного перевел дыхание. Впервые за долгое время. Спокойными эти семь дней назвать сложно, но на фоне предыдущих обстрелов уже гораздо легче», — отметил городской голова.

Он добавил, что все повреждения контуров в жилых домах оперативно устранили еще в первые часы после обстрела. Сейчас перешли к более серьезным восстановительным работам.

«Что касается тревог. В Харькове сирена звучала в общей сложности 33 часа 12 минут – на 26 часов, то есть почти вполовину, меньше, чем для области. И эта разница действительно ощутима», — подчеркнул мэр.