Где враг штурмовал на мотоциклах во время «перемирия»: данные ОТГ «Харьков»

В ОТГВ «Харьков» констатируют: трехдневное «перемирие», объявленное Путиным, не соблюдалось. В частности, рассказали об одной из атак на Купянском направлении 10 мая.

Тогда враг попытался совершить штурм в зоне ответственности 15 бригады НГУ «Кара-Даг», отметили защитники.

«Чтобы быстрее добраться до позиций гвардейцев, вражеская пехота использовала мотоциклы. Но бойцы «Кара-Дага» были готовы к отбитию штурма. С использованием всех доступных огневых средств они начали методически уничтожать оккупантов-штурмовиков», — добавили воины.

Отмечается, что украинские защитники отбили штурм. Также уничтожены 10 «адских всадников» и девять мотоциклов РФ.