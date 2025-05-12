Где враг штурмовал на мотоциклах во время «перемирия»: данные ОТГ «Харьков»
Фото: ОТГВ «Харьков»
В ОТГВ «Харьков» констатируют: трехдневное «перемирие», объявленное Путиным, не соблюдалось. В частности, рассказали об одной из атак на Купянском направлении 10 мая.
Тогда враг попытался совершить штурм в зоне ответственности 15 бригады НГУ «Кара-Даг», отметили защитники.
«Чтобы быстрее добраться до позиций гвардейцев, вражеская пехота использовала мотоциклы. Но бойцы «Кара-Дага» были готовы к отбитию штурма. С использованием всех доступных огневых средств они начали методически уничтожать оккупантов-штурмовиков», — добавили воины.
Отмечается, что украинские защитники отбили штурм. Также уничтожены 10 «адских всадников» и девять мотоциклов РФ.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атака, война, купянское направление, ОТГВ "Харьков", перемирие;
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» констатируют: трехдневное «перемирие», объявленное Путиным, не соблюдалось. В частности, рассказали об одной из атак на Купянском направлении 10 мая.".