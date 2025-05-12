Следим за Боровой: что происходит на Лиманском направлении фронта (видео)

В боях на Лимано-Купянском направлении враг сместил акцент: направление в сторону Боровой стало гораздо более активным, чем на Купянск. Ситуацию проанализировал обозреватель группы «Информационное сопротивление».

Военно-политический обозреватель «ИС» Александр Коваленко считает, что своими действиями на различных участках Лимано-Купянского направления противник пытается формировать там единую линию боестолкновения — единый фронт.

«И сейчас также будет концентрация на нашем рубеже, который находится от Нового Мира до фактически Копанки – Первомайское. Этот рубеж самый интересный для российских оккупантов. Они будут пытаться силами 20-й общевойсковой армии обойти его именно с юга. Зачем? Почему так? Потому что здесь высоты. Это как раз рубеж, который держится на высотах. И он не позволяет россиянам атаковать в лоб — для них через Новоегоровку, в направлении Грековки, через Райгородку на Копанки. У них серьезные проблемы с тем, что они не могут прорвать этот рубеж именно из-за высот, которые их удерживают. И Силы обороны Украины, которые держат эти высоты, безусловно», — пояснил Коваленко в обзоре на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

По информации обозревателя, оккупанты улучшили положение в районе Макеевки (Луганской области, неподалеку от админграницы с Харьковской).

«Именно в районе Макеевки у них было продвижение по направлению на Грековку. Ну, как по направлению? Не то что непосредственно на саму Грековку. Грековка – это цель безусловно. Но они пытаются двигаться, срезая «серую» зону с выходом на Новомихайловку. То есть постепенно реализуется этот план по срезанию именно уязвимых мест, срезанию выступов, срезанию карманов. И они будут стараться это делать и дальше», — прогнозирует Коваленко.

Подводя итог событий на фронте он усомнился в том, что при такой ситуации российский диктатор может захотеть прекратить огонь.

«Я не думаю, что Путин, которому каждое утро делают доклад о том, что происходит в зоне боевых действий… Если он увидит, что там у них есть продвижение еще на каком-то участке, то в принципе он скажет: «Нет, давайте знаете что, останавливаться вообще, идем на условия Украины и не будем больше воевать, вернем им эти территории». Ну, действительно, что за детский сад. Поэтому тот, кто в это верит, ну, к сожалению, это ваш выбор быть в этих иллюзиях», — подытожил обозреватель.