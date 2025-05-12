Live
  • Пн 12.05.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.55
  • EUR 46.75

“Самый актуальный вопрос” для Харькова поставил Терехов перед швейцарцами

Политика 22:15   12.05.2025
Елена Нагорная
“Самый актуальный вопрос” для Харькова поставил Терехов перед швейцарцами Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился со швейцарской делегацией, передает пресс-служба городского совета.

Вместе с послом Швейцарии в Украине Феликсом Бауманном, членом наблюдательного совета Швейцарского фонда противоминной деятельности, председателем Либеральной партии Швейцарии Тьерри Буркартом и представителями посольства говорили о социальных инициативах, в частности о замене поврежденных в результате российских обстрелов окон в жилых домах.

Терехов отметил, что благодаря сотрудничеству со Швейцарией уже удалось заменить почти 12 тысяч окон в домах и поблагодарил партнеров за эту помощь. 

«Потребность остается огромной — более 32 тысяч окон до сих пор нуждаются в замене. Это сейчас самый актуальный вопрос. Люди живут в квартирах без стекол, под ежедневными обстрелами. В городе самая горячая ситуация из всех украинских мегаполисов, и именно поэтому ваша помощь сейчас так необходима, чтобы горожане могли и дальше оставаться дома, в Харькове», — сказал мэр. 

Также Терехов подчеркнул, что более 30% подвижного состава было повреждено или уничтожено, и Харьков вынужден искать новые пути для восстановления маршрутов, в том числе с помощью международных партнеров.

В ответ Феликс Бауманн подтвердил готовность его страны продолжать поддержку Харькова. Он подчеркнул, что Швейцария уже давно работает с городом в разных направлениях — от энергетики до разминирования и помощи предпринимателям.

«Я поражен харьковскими предпринимателями, которые остаются в городе, работают, инвестируют — даже в такие трудные времена. Это дает надежду. А проект по замене окон — пример новой модели взаимодействия между городом, правительством Швейцарии и частными компаниями. Мы видим, как такое сотрудничество уже меняет жизнь», — сказал Бауманн.

Читайте также: «Харьков немного перевел дыхание» — Терехов об обстрелах за неделю

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Прогноз погоды в Харькове и области на 13 мая: будет ли опять дождь
Прогноз погоды в Харькове и области на 13 мая: будет ли опять дождь
12.05.2025, 20:05
В Харькове будут длительные отключения света 20 мая: адреса
В Харькове будут длительные отключения света 20 мая: адреса
12.05.2025, 11:24
Новости Харькова — главное за 12 мая: смертельные ДТП и пожар, «Шахеды» мимо
Новости Харькова — главное за 12 мая: смертельные ДТП и пожар, «Шахеды» мимо
12.05.2025, 22:20
“Самый актуальный вопрос” для Харькова поставил Терехов перед швейцарцами
“Самый актуальный вопрос” для Харькова поставил Терехов перед швейцарцами
12.05.2025, 22:15
В компании Aristipp назвали самые красивые города Чехии: их стоит посетить
В компании Aristipp назвали самые красивые города Чехии: их стоит посетить
12.05.2025, 19:33
Авто въехало в остановку под Харьковом: женщину привалило бетонной плитой 📷
Авто въехало в остановку под Харьковом: женщину привалило бетонной плитой 📷
12.05.2025, 17:37

Новости по теме:

15:59
Если Путин не согласится на перемирие, США и Британия усилят помощь Украине
11:04
Терехов про харьковчан: на местах прилетов предлагают поселить соседей к себе
11:52
Сопровождать ветеранов в мирной жизни: на Харьковщине появятся специалисты
11:05
Делегация ЮНИСЕФ в Харькове: какую помощь обещают
07:29
«Это хлам» — харьковский бизнесмен сферы ВПК о военной технике от партнеров

Вы читали новость: «“Самый актуальный вопрос” для Харькова поставил Терехов перед швейцарцами»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 22:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов встретился со швейцарской делегацией, передает пресс-служба городского совета.".