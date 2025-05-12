“Самый актуальный вопрос” для Харькова поставил Терехов перед швейцарцами
Мэр Харькова Игорь Терехов встретился со швейцарской делегацией, передает пресс-служба городского совета.
Вместе с послом Швейцарии в Украине Феликсом Бауманном, членом наблюдательного совета Швейцарского фонда противоминной деятельности, председателем Либеральной партии Швейцарии Тьерри Буркартом и представителями посольства говорили о социальных инициативах, в частности о замене поврежденных в результате российских обстрелов окон в жилых домах.
Терехов отметил, что благодаря сотрудничеству со Швейцарией уже удалось заменить почти 12 тысяч окон в домах и поблагодарил партнеров за эту помощь.
«Потребность остается огромной — более 32 тысяч окон до сих пор нуждаются в замене. Это сейчас самый актуальный вопрос. Люди живут в квартирах без стекол, под ежедневными обстрелами. В городе самая горячая ситуация из всех украинских мегаполисов, и именно поэтому ваша помощь сейчас так необходима, чтобы горожане могли и дальше оставаться дома, в Харькове», — сказал мэр.
Также Терехов подчеркнул, что более 30% подвижного состава было повреждено или уничтожено, и Харьков вынужден искать новые пути для восстановления маршрутов, в том числе с помощью международных партнеров.
В ответ Феликс Бауманн подтвердил готовность его страны продолжать поддержку Харькова. Он подчеркнул, что Швейцария уже давно работает с городом в разных направлениях — от энергетики до разминирования и помощи предпринимателям.
«Я поражен харьковскими предпринимателями, которые остаются в городе, работают, инвестируют — даже в такие трудные времена. Это дает надежду. А проект по замене окон — пример новой модели взаимодействия между городом, правительством Швейцарии и частными компаниями. Мы видим, как такое сотрудничество уже меняет жизнь», — сказал Бауманн.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 22:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов встретился со швейцарской делегацией, передает пресс-служба городского совета.".