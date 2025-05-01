Апрель в Харькове побил рекорд по числу «прилетов» с начала войны — Терехов
136 ударов нанесли военные РФ по Харькову в течение апреля, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.
«Апрель закончился. Но выдыхать рано. Этот месяц был одним из самых тяжелых для Харькова с начала большой войны. Мы пережили 136 российских ударов. Это — абсолютный рекорд. Враг не останавливался. Бил утром, днем, вечером, ночью. Без перерыва. Круглосуточно», — написал Терехов.
Он отметил, что тактика обстрелов была одинаковой — дроны запускали группами, несколькими волнами с минимальными интервалами, чтобы застать врасплох и усложнить работу сил ПВО.
«Каждый налет — ранения, гибели, разрушения. По масштабу — как в начале российского вторжения. 230 раненых, включая 19 детей. Семь погибших. И среди них — тоже ребенок. Мы никогда этого не простим», — написал Терехов.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, обстрелы, статистика, удары;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 11:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "136 ударов нанесли военные РФ по Харькову в течение апреля, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.".