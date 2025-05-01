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Массированная ночная атака БпЛА: под ударом были предприятия под Харьковом

Происшествия 09:15   01.05.2025
Елена Нагорная
Массированная ночная атака БпЛА: под ударом были предприятия под Харьковом Фото: Генштаб ВСУ

В результате падения «Молнии» в Киевском районе Харькова вечером 30 апреля никто не пострадал, а в ночь на 1 мая массированному удару российских БпЛА типа «Герань» подвергся поселок Васищево.

В Харькове в 23:38 30 апреля БпЛА ударил по территории АЗС. Горела бензоколонка на площади 7 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Около 2:00 1 мая россияне нанесли массированные удары БпЛА по поселку Васищево Харьковского района. На территории двух гражданских предприятий произошли пожары в производственных и складских зданиях. Горело также производственное оборудование, сырье и автомобили. Общая площадь пожаров составила около 900 квадратных метров», — рассказали в ГСЧС.

Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, в 2:10 в результате попадания двух БпЛА типа «Герань» вспыхнули два грузовых автомобиля и конструктивные элементы производственно-складского здания на площади 500 квадратных метров.

В 2:16 еще два БпЛА типа «Герань» попали в складское здание, в результате чего горели поддоны и упаковочная тара на площади 250 квадратных метров.

Всего по Харькову и области за минувшие сутки российские войска применили 28 ударных беспилотников и 20 КАБов. В результате обстрелов пострадали 13 человек, в том числе восемь детей.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 09:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате падения «Молнии» в Киевском районе Харькова вечером 30 апреля никто не пострадал, а в ночь на 1 мая массированному удару российских БпЛА подвергся поселок Васищево.".