Массированная ночная атака БпЛА: под ударом были предприятия под Харьковом
В результате падения «Молнии» в Киевском районе Харькова вечером 30 апреля никто не пострадал, а в ночь на 1 мая массированному удару российских БпЛА типа «Герань» подвергся поселок Васищево.
В Харькове в 23:38 30 апреля БпЛА ударил по территории АЗС. Горела бензоколонка на площади 7 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Около 2:00 1 мая россияне нанесли массированные удары БпЛА по поселку Васищево Харьковского района. На территории двух гражданских предприятий произошли пожары в производственных и складских зданиях. Горело также производственное оборудование, сырье и автомобили. Общая площадь пожаров составила около 900 квадратных метров», — рассказали в ГСЧС.
Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, в 2:10 в результате попадания двух БпЛА типа «Герань» вспыхнули два грузовых автомобиля и конструктивные элементы производственно-складского здания на площади 500 квадратных метров.
В 2:16 еще два БпЛА типа «Герань» попали в складское здание, в результате чего горели поддоны и упаковочная тара на площади 250 квадратных метров.
Всего по Харькову и области за минувшие сутки российские войска применили 28 ударных беспилотников и 20 КАБов. В результате обстрелов пострадали 13 человек, в том числе восемь детей.
Читайте также: Бизнес горит в Харькове: РФ повторяет прошлогоднюю стратегию – с нюансами
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, БПЛА, васищево, новости Харькова, предприятия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Массированная ночная атака БпЛА: под ударом были предприятия под Харьковом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 09:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате падения «Молнии» в Киевском районе Харькова вечером 30 апреля никто не пострадал, а в ночь на 1 мая массированному удару российских БпЛА подвергся поселок Васищево.".