В Харькове — «прилет» «Молнии» в АЗС, начался пожар — Терехов

В Киевском районе Харькова зафиксировали попадание БпЛА, предварительно «Молнии», информирует мэр Игорь Терехов.

На месте попадания пожар. Информация о пострадавших уточняется, пишет городской голова.

Позже мэр уточнил, что БпЛА влетел в АЗС в Киевском районе.