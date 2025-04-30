В Харькове — «прилет» «Молнии» в АЗС, начался пожар — Терехов
Иллюстративное фото, источник: Kesu01/Depositphotos
В Киевском районе Харькова зафиксировали попадание БпЛА, предварительно «Молнии», информирует мэр Игорь Терехов.
На месте попадания пожар. Информация о пострадавших уточняется, пишет городской голова.
Позже мэр уточнил, что БпЛА влетел в АЗС в Киевском районе.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АЗС, БпЛА Молния, Игорь Терехов, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 23:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском районе Харькова зафиксировали попадание БпЛА, предварительно «Молнии», информирует мэр Игорь Терехов.".