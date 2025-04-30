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В Харькове — «прилет» «Молнии» в АЗС, начался пожар — Терехов

Происшествия 23:48   30.04.2025
Елена Нагорная
В Харькове — «прилет» «Молнии» в АЗС, начался пожар — Терехов Иллюстративное фото, источник: Kesu01/Depositphotos

В Киевском районе Харькова зафиксировали попадание БпЛА, предварительно «Молнии», информирует мэр Игорь Терехов.

На месте попадания пожар. Информация о пострадавших уточняется, пишет городской голова.

Позже мэр уточнил, что БпЛА влетел в АЗС в Киевском районе.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 23:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском районе Харькова зафиксировали попадание БпЛА, предварительно «Молнии», информирует мэр Игорь Терехов.".