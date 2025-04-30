Военные РФ сегодня не атаковали на Харьковском направлении — сводка Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
Об атаках военных РФ на Харьковщине с начала суток информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Купянском направлении враг совершил четыре штурмовых действия в сторону Петропавловки, Новоосиново и Загрызово.
На Харьковском направлении оперативная ситуация существенных изменений не претерпела.
На Лиманском направлении военные РФ атаковали 21 раз вблизи ряда населенных пунктов, среди которых Новосергеевка и Новый Мир. Шесть боев продолжаются.
Напомним, Генштаб ВСУ в сводке на 8:00 30 апреля проинформировал об 11 атаках, которые произошли за минувшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 17:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об атаках военных РФ на Харьковщине с начала суток информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".