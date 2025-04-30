Военные РФ сегодня не атаковали на Харьковском направлении — сводка Генштаба

Об атаках военных РФ на Харьковщине с начала суток информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Купянском направлении враг совершил четыре штурмовых действия в сторону Петропавловки, Новоосиново и Загрызово.

На Харьковском направлении оперативная ситуация существенных изменений не претерпела.

На Лиманском направлении военные РФ атаковали 21 раз вблизи ряда населенных пунктов, среди которых Новосергеевка и Новый Мир. Шесть боев продолжаются.

Напомним, Генштаб ВСУ в сводке на 8:00 30 апреля проинформировал об 11 атаках, которые произошли за минувшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях.