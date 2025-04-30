Враг атакует в районах Волчанска и Каменки на Харьковском направлении — ГШ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 30 апреля проинформировал об 11 атаках, которые произошли за минувшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях.

«На Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районах Волчанска и в сторону Каменки. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово, Степной Новоселовки и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Также российская авиация нанесла удар по району Дуванки в Золочевской громаде.

В целом на фронте в Украине за сутки произошло 177 боев. Силы обороны поразили 15 районов сосредоточения оккупантов и их техники, два пункта управления, четыре артиллерийских средства и средство РЭБ.

Генштаб обновил данные о потерях ВС РФ.