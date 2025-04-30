Враг атакует в районах Волчанска и Каменки на Харьковском направлении — ГШ
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 30 апреля проинформировал об 11 атаках, которые произошли за минувшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях.
«На Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районах Волчанска и в сторону Каменки. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово, Степной Новоселовки и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки», — сообщили в Генштабе ВСУ.
Также российская авиация нанесла удар по району Дуванки в Золочевской громаде.
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В целом на фронте в Украине за сутки произошло 177 боев. Силы обороны поразили 15 районов сосредоточения оккупантов и их техники, два пункта управления, четыре артиллерийских средства и средство РЭБ.
Генштаб обновил данные о потерях ВС РФ.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, наступ, наступление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 08:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 30 апреля проинформировал об 11 атаках, которые произошли за минувшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях".