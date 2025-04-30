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Атака «Шахедов» на Харьков: фото и видео последствий

Происшествия 05:27   30.04.2025
Оксана Горун
Атака «Шахедов» на Харьков: фото и видео последствий

39 человек пострадали в результате налета российских «Шахедов» в Харькове вечером 29 апреля. Было не менее 16 ударов. Прокуратура и ГСЧС показали последствия.

«Ночная атака дронами привела к масштабным пожарам и разрушениям. В результате массированных ударов БпЛА по Харькову разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, под атакой были пять районов города: Киевский, Шевченковский, Слободской, Салтовский и Немышлянский. Харьковская областная прокуратура сообщила, что повреждены многоквартирные и частные дома, гражданские предприятия, автомобили и две городские больницы.

Среди пострадавших, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, — 16-летний парень, 5-летняя девочка и 24-летняя беременная женщина. Четыре человека госпитализированы.

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Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39 человек пострадали в результате налета российских «Шахедов» в Харькове вечером 29 апреля. Было не менее 16 ударов. Прокуратура и ГСЧС показали последствия".