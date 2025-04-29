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Взрывы в Харькове: какие районы атаковали БпЛА, 11 пострадавших (обновляется)

Происшествия 23:00   29.04.2025
Елена Нагорная
Взрывы в Харькове: какие районы атаковали БпЛА, 11 пострадавших (обновляется) Фото: Anton Petrus

После 22:00 в Харькове гремели взрывы.

Дополнено в 23:00. Количество пострадавших возросло до 11. Острую реакцию на стресс испытала 5-летняя девочка.

Дополнено в 22:55. Пострадавших уже десять.

Дополнено в 22:50. До шести возросло количество пострадавших в Харькове.

Дополнено в 22:45. Предварительно, четыре человека пострадали в Харькове в результате атаки БпЛА.

Дополнено в 22:33. В Салтовском районе в результате удара БпЛА загорелся частный дом, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 22:30. Также под ударом еще и Киевский район, а в Салтовском — есть информация о трех пострадавших, сообщает мэр Игорь Терехов.

22:13. Мэр Игорь Терехов пишет об атаке российских беспилотников.

Под ударами — Шевченковский и Слободской районы.

В Салтовском районе, по предварительной информации, один из «Шахедов» упал вблизи медицинского учреждения.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 23:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 22:00 в Харькове гремели взрывы.".