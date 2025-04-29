Взрывы в Харькове: какие районы атаковали БпЛА, 11 пострадавших (обновляется)
После 22:00 в Харькове гремели взрывы.
Дополнено в 23:00. Количество пострадавших возросло до 11. Острую реакцию на стресс испытала 5-летняя девочка.
Дополнено в 22:55. Пострадавших уже десять.
Дополнено в 22:50. До шести возросло количество пострадавших в Харькове.
Дополнено в 22:45. Предварительно, четыре человека пострадали в Харькове в результате атаки БпЛА.
Дополнено в 22:33. В Салтовском районе в результате удара БпЛА загорелся частный дом, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 22:30. Также под ударом еще и Киевский район, а в Салтовском — есть информация о трех пострадавших, сообщает мэр Игорь Терехов.
22:13. Мэр Игорь Терехов пишет об атаке российских беспилотников.
Под ударами — Шевченковский и Слободской районы.
В Салтовском районе, по предварительной информации, один из «Шахедов» упал вблизи медицинского учреждения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, взрывы, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 23:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 22:00 в Харькове гремели взрывы.".