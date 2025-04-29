Взрывы в Харькове: какие районы атаковали БпЛА, 11 пострадавших (обновляется)

После 22:00 в Харькове гремели взрывы.

Дополнено в 23:00. Количество пострадавших возросло до 11. Острую реакцию на стресс испытала 5-летняя девочка.

Дополнено в 22:55. Пострадавших уже десять.

Дополнено в 22:50. До шести возросло количество пострадавших в Харькове.

Дополнено в 22:45. Предварительно, четыре человека пострадали в Харькове в результате атаки БпЛА.

Дополнено в 22:33. В Салтовском районе в результате удара БпЛА загорелся частный дом, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 22:30. Также под ударом еще и Киевский район, а в Салтовском — есть информация о трех пострадавших, сообщает мэр Игорь Терехов.

22:13. Мэр Игорь Терехов пишет об атаке российских беспилотников.

Под ударами — Шевченковский и Слободской районы.

В Салтовском районе, по предварительной информации, один из «Шахедов» упал вблизи медицинского учреждения.