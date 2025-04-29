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Что происходит в Каменке на Харьковщине: ГШ сообщил, что атаку врага отбили

Фронт 17:22   29.04.2025
Елена Нагорная
Что происходит в Каменке на Харьковщине: ГШ сообщил, что атаку врага отбили Фото: Генштаб ВСУ

Российские военные трижды с начала суток атаковали в Харьковской области, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

По сообщению ведомства, украинские воины сегодня остановили атаку в районе Каменки на Харьковском направлении.

На Купянском направлении противник штурмовал дважды в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил, что российские войска захватили часть села Каменка Купянского района. Команда DeepState обозначила прибрежные несколько улиц Каменки как оккупированные, а часть как «серую зону» еще в начале апреля. При этом аналитики ISW отметили, что российское Минобороны утверждает, будто подразделения 344-го мотострелкового полка захватили всю Каменку. Подтверждений этим рассказам Институт изучения войны не нашел. А спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире «Суспільне. Студія» сказал, что в районе Каменки идут активные бои.

Читайте также: Количество атак РФ на Харьковщине возрастает: сводка Генштаба

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 17:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные трижды с начала суток атаковали в Харьковской области, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".