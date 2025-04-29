Что происходит в Каменке на Харьковщине: ГШ сообщил, что атаку врага отбили
Российские военные трижды с начала суток атаковали в Харьковской области, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
По сообщению ведомства, украинские воины сегодня остановили атаку в районе Каменки на Харьковском направлении.
На Купянском направлении противник штурмовал дважды в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.
Напомним, Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил, что российские войска захватили часть села Каменка Купянского района. Команда DeepState обозначила прибрежные несколько улиц Каменки как оккупированные, а часть как «серую зону» еще в начале апреля. При этом аналитики ISW отметили, что российское Минобороны утверждает, будто подразделения 344-го мотострелкового полка захватили всю Каменку. Подтверждений этим рассказам Институт изучения войны не нашел. А спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире «Суспільне. Студія» сказал, что в районе Каменки идут активные бои.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 17:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные трижды с начала суток атаковали в Харьковской области, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".