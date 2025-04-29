Количество атак РФ на Харьковщине возрастает: сводка Генштаба
За минувшие сутки на Харьковщине ВС РФ штурмовали 16 раз. Ранее более чем неделю количество штурмов снижалось и не достигало десятка.
«На Харьковском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки. На Купянском направлении вчера произошло семь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово, Кондрашовки, Петропавловки, Глушковки и Новой Кругляковки», — проинформировал утром 29 апреля Генштаб ВСУ.
В целом на фронте в Украине за сутки произошло 178 боев, сообщили в ГШ. Силы обороны ударили по 16 районам сосредоточения оккупантов и их техники. А также — по средству ПВО и двум единицам вражеской артиллерии.
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Генштаб обновил данные о потерях врага.
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 08:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки на Харьковщине ВС РФ штурмовали 16 раз. Ранее более чем неделю количество штурмов снижалось и не достигало десятка".