Количество атак РФ на Харьковщине возрастает: сводка Генштаба

За минувшие сутки на Харьковщине ВС РФ штурмовали 16 раз. Ранее более чем неделю количество штурмов снижалось и не достигало десятка.

«На Харьковском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки. На Купянском направлении вчера произошло семь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово, Кондрашовки, Петропавловки, Глушковки и Новой Кругляковки», — проинформировал утром 29 апреля Генштаб ВСУ.

В целом на фронте в Украине за сутки произошло 178 боев, сообщили в ГШ. Силы обороны ударили по 16 районам сосредоточения оккупантов и их техники. А также — по средству ПВО и двум единицам вражеской артиллерии.

Генштаб обновил данные о потерях врага.