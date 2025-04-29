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Количество атак РФ на Харьковщине возрастает: сводка Генштаба

Фронт 08:11   29.04.2025
Оксана Горун
Количество атак РФ на Харьковщине возрастает: сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки на Харьковщине ВС РФ штурмовали 16 раз. Ранее более чем неделю количество штурмов снижалось и не достигало десятка.

«На Харьковском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки. На Купянском направлении вчера произошло семь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово, Кондрашовки, Петропавловки, Глушковки и Новой Кругляковки», — проинформировал утром 29 апреля Генштаб ВСУ.

В целом на фронте в Украине за сутки произошло 178 боев, сообщили в ГШ. Силы обороны ударили по 16 районам сосредоточения оккупантов и их техники. А также — по средству ПВО и двум единицам вражеской артиллерии.

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Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 08:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки на Харьковщине ВС РФ штурмовали 16 раз. Ранее более чем неделю количество штурмов снижалось и не достигало десятка".