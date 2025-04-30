Пострадали пять районов: Терехов и прокуратура — об атаке БпЛА на Харьков 📹

В период с 22:00 по 22:30 29 апреля под ударами российских БпЛА «Герань-2» были Киевский, Шевченковский, Слободской, Салтовский и Немышлянский районы Харькова. Известно о 39 пострадавших.

«Известно о поврежденных многоквартирных домах, частных домах, гражданских автомобилях и предприятиях. Также повреждены две городские больницы», — сообщил начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской облпрокуратуры Спартак Борисенко.

По данным мэра Игоря Терехова, количество пострадавших возросло до 39. По Харькову — по разным локациям — ударили 16 БпЛА, более десяти мест «прилетов» установлены, сообщил городской голова журналистам.

«Очень большой разлет, практически по всем районам Харькова… Это и частные жилые дома, и инфраструктурные объекты. Пострадали сети, электрические сети… Есть заблокированная женщина на седьмом этаже. Сейчас работают сотрудники ГСЧС над разблокированием двери, которая является входом в помещение, где она находится», — сказал Терехов.

Видео: пресс-служба Харьковского горсовета

Среди пострадавших, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, — 16-летний парень, 5-летняя девочка и 24-летняя беременная женщина. Четыре человека госпитализированы.

Как сообщалось, после 22:00 в Харькове гремели взрывы. По данным мэра Игоря Терехова, получили повреждения многоэтажки и частные дома, в Салтовском районе — больница.