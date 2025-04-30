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Атака БпЛА на Харьков: что известно о состоянии пострадавших (видео)

Общество 16:46   30.04.2025
Виктория Яковенко
Атака БпЛА на Харьков: что известно о состоянии пострадавших (видео)

По данным ХОВА, в результате ударов БпЛА по Харькову вечером 29 апреля пострадали 45 человек, среди них двое детей и беременная женщина.

Трех человек госпитализировали в областную клиническую больницу, добавили в ОВА.

«На данный момент в нашей больнице остаются два человека – это двое мужчин 1944 и 1995 года рождения. Старший пациент находится в хирургическом отделении с травмами средней тяжести – поражены верхние конечности. Младший получил акубаротравму и осколочные ранения головы. Жизни ничего не угрожает. Они получают перевязки, антибактериальную терапию и обезболивающие», – рассказал генеральный директор Харьковской областной клинической больницы Руслан Врагов.

Еще одного пострадавшего после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение, продолжил Врагов.

Видео: ХОВА

Напомним, в период с 22:00 по 22:30 29 апреля под атакой «Шахедов» были пять районов Харькова: Киевский, Шевченковский, Слободской, Салтовский и Немышлянский. Зафиксировали не менее 16 ударов. Харьковская областная прокуратура сообщила, что повреждены многоквартирные и частные дома, гражданские предприятия, автомобили и две городские больницы. По данным ГСЧС, в городе возникло 13 пожаров. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, пострадали 48 человек.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 16:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ХОВА, в результате ударов БпЛА по Харькову вечером 29 апреля пострадали 45 человек, среди них двое детей и беременная женщина.".