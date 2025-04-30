В Харькове БпЛА повредили корпуса больницы и хоспис: что с пациентами
В Харькове «Шахеды» вечером 29 апреля ударили, в том числе возле комплекса медучреждений в Салтовском районе. Пресс-служба Харьковской мэрии сообщила о последствиях.
«Пострадавших в больнице нет (ни врачей, ни пациентов). Во время воздушной тревоги пациенты были в бомбоубежище. Пострадало имущество. По всем корпусам больницы выбито 148 окон. Над закрытием контуров уже работают, через несколько часов работы будут завершены. Из палат без окон все пациенты были переведены в другие места в больнице. Больница не прекращала оказывать помощь, в том числе сразу после «прилетов», — сообщила спикер Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко.
Также в пресс-службе мэрии дополнили, что потребности в эвакуации пациентов из больницы нет. А наибольшие повреждения получил хоспис.
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Напомним, в период с 22:00 по 22:30 29 апреля под атакой «Шахедов» были пять районов Харькова: Киевский, Шевченковский, Слободской, Салтовский и Немышлянский. Зафиксировали не менее 16 ударов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о 45 пострадавших. Харьковская областная прокуратура сообщила, что повреждены многоквартирные и частные дома, гражданские предприятия, автомобили и две городские больницы. По данным ГСЧС, в городе возникло 13 пожаров.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: больница, мэрия, новости Харькова, пострадавшие, хоспис;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 10:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове «Шахеды» вечером 29 апреля ударили, в том числе возле комплекса медучреждений в Салтовском районе. Пресс-служба Харьковской мэрии сообщила о последствиях".