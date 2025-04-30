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13 пожаров из-за ударов по Харькову тушили 163 спасателя и пожарный поезд

Происшествия 07:39   30.04.2025
Оксана Горун
13 пожаров из-за ударов по Харькову тушили 163 спасателя и пожарный поезд

В ГСЧС сообщили актуальные данные о последствиях атаки российских «Шахедов». По Харькову нанесли не менее 16 ударов. Пострадали 45 человек, в том числе беременная и дети.

«Ночью 29 апреля россияне нанесли массированные удары БпЛА по городу Харькову. Разрушены частные жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки, повреждены многоэтажные дома, объекты гражданской инфраструктуры, административное, складское и производственное здания, легковые автомобили. Возникли 13 очагов пожаров в Салтовском, Слободском, Киевском и Шевченковском районах города. По предварительным данным, 45 человек пострадало, из них два ребенка. На месте происшествия от ГСЧС работало 163 спасателя и 34 единицы техники. Также был привлечен пожарный поезд «Укрзалізниці», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего в регионе за сутки произошло 62 пожара, из них 16 — из-за российских обстрелов. Помимо 13 пожаров в Харькове, армия РФ вызвала огонь в Купянском и Изюмском районах.

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«В лесу неподалеку с. Подлиман Изюмского района горела хвойная подстилка на площади 25 га и семь построек. Ликвидация пожара продолжается. В городе Купянск произошел пожар, горели два дома на площади 300 м кв. А в с. Осиново Купянского района горел дом и две хозяйственные постройки на площади 200 кв. м. Пострадала женщина, 1952 г.р.», — отметили спасатели.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили актуальные данные о последствиях атаки российских «Шахедов». По Харькову нанесли не менее 16 ударов. Пострадали 45 человек, в том числе беременная и дети".