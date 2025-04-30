Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от ударов по Харькову: их уже 45

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 30 апреля проинформировал: в больнице после атаки «Шахедов» находятся пятеро харьковчан. Среди пострадавших — двое детей и беременная.

«Количество пострадавших в результате вечернего удара по Харькову возросло до 45. 31 человек получил острую реакцию на стресс. 14 человек получили ранения разной степени тяжести. 5 человек — госпитализированы в больницы. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина», — написал Синегубов в Telegram.

Он отметил, что помощь пострадавшим оказывали 13 бригад экстренной медицинской помощи.

Напомним, в период с 22:00 по 22:30 29 апреля под атакой «Шахедов» были пять районов Харькова: Киевский, Шевченковский, Слободской, Салтовский и Немышлянский. Зафиксировали не менее 16 ударов. Харьковская областная прокуратура сообщила, что повреждены многоквартирные и частные дома, гражданские предприятия, автомобили и две городские больницы. По данным ГСЧС, в городе возникло 10 пожаров.