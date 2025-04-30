Во время обстрела в Харькове были повреждены электросети и водопровод — мэр
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил новые подробности об атаке БпЛА на город вечером 29 апреля.
По данным мэра, количество пострадавших в результате обстрела возросло до 48. Сейчас шесть человек находятся в больнице.
Мэр также рассказал, что во время атаки были частично повреждены электросети. Сейчас все восстановили все. Также пострадал водопровод.
«Что касается определенных опасений, я не могу сказать, что у нас есть опасения. Мы сегодня прошли уже отопительный сезон, сейчас начали работать над тем, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону. Все КП работают в тяжелом, но необходимом режиме, чтобы обеспечить харьковчан коммунальными услугами», — отметил мэр.
Напомним, в период с 22:00 по 22:30 29 апреля под атакой «Шахедов» были пять районов Харькова: Киевский, Шевченковский, Слободской, Салтовский и Немышлянский. Зафиксировали не менее 16 ударов. Харьковская областная прокуратура сообщила, что повреждены многоквартирные и частные дома, гражданские предприятия, автомобили и две городские больницы. По данным ГСЧС, в городе возникло 13 пожаров.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака БпЛА, Игорь Терехов, новости Харькова, электросети;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 14:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил новые подробности об атаке БпЛА на город вечером 29 апреля.".