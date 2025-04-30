Более 90 поврежденных зданий: новые данные о разрушениях в Харькове (фото)
В Харьковском горсовете сообщили новые данные о разрушениях в городе в результате ударов вражеских дронов вечером 29 апреля.
Отмечается, что в Киевском, Слободском и Салтовском районах повреждено по меньшей мере 93 здания. Там выбиты 2,2 тысячи окон и 220 остеклений балконов, а также повреждены 13 кровель, 19 дверей и конструктивные элементы в восьми зданиях.
Устранять последствия ударов начали еще ночью, рассказали в мэрии. В частности, коммунальщики убирают обломки, битые стекла и упорядочивают прилегающие территории.
А специалисты «Жилкомсервиса» консультируют жителей о получении компенсаций через программу «єВідновлення».
Напомним, в период с 22:00 по 22:30 29 апреля под атакой «Шахедов» были пять районов Харькова: Киевский, Шевченковский, Слободской, Салтовский и Немышлянский. Зафиксировали не менее 16 ударов. Харьковская областная прокуратура сообщила, что повреждены многоквартирные и частные дома, гражданские предприятия, автомобили и две городские больницы. По данным ГСЧС, в городе возникло 13 пожаров. Известно о 47 пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, міськрада, новости Харькова, разрушения, руйнування, удар;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете сообщили новые данные о разрушениях в городе в результате ударов вражеских дронов вечером 29 апреля.".