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«Терехов умалчивает» — как пропаганда РФ оправдывает атаку БпЛА на Харьков

Общество 12:07   30.04.2025
Виктория Яковенко
«Терехов умалчивает» — как пропаганда РФ оправдывает атаку БпЛА на Харьков Фото: ЦПД РНБО

Российская пропаганда пытается оправдать массированные удары дронами по Харькову ложью об исключительно военных целях, сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.

«Якобы бы россияне поразили «места скопления военных автомобилей», военные и инфраструктурные объекты, а гражданские объекты вроде бы пострадали исключительно из-за работы украинского ПВО», — отметили в Центре.

В частности, россияне врут, что «Терехов умалчивает, что удар нанесли по комплексу и ресторану, где наблюдалось большое количество военных авто».

«Это типичная ложь ru-пропаганды, к которой кремль прибегает каждый раз после массированных ударов по гражданским жителям Украины. В то же время, российские пропагандисты продолжают обвинять именно Украину в нежелании прекращения огня», — объяснили в ЦПД.

Отмечается, что на самом же деле прошлой ночью в результате российских ударов по гражданским в Харькове, пострадали жилые многоэтажки, частные дома, медицинское учреждение и другие объекты гражданской инфраструктуры. По последней информации, пострадали не менее 47 человек.

Напомним, в период с 22:00 по 22:30 29 апреля под атакой «Шахедов» были пять районов Харькова: Киевский, Шевченковский, Слободской, Салтовский и Немышлянский. Зафиксировали не менее 16 ударов. Харьковская областная прокуратура сообщила, что повреждены многоквартирные и частные дома, гражданские предприятия, автомобили и две городские больницы. По данным ГСЧС, в городе возникло 13 пожаров.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 12:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская пропаганда пытается оправдать массированные удары дронами по Харькову ложью об исключительно военных целях, сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.".