«Терехов умалчивает» — как пропаганда РФ оправдывает атаку БпЛА на Харьков
Российская пропаганда пытается оправдать массированные удары дронами по Харькову ложью об исключительно военных целях, сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.
«Якобы бы россияне поразили «места скопления военных автомобилей», военные и инфраструктурные объекты, а гражданские объекты вроде бы пострадали исключительно из-за работы украинского ПВО», — отметили в Центре.
В частности, россияне врут, что «Терехов умалчивает, что удар нанесли по комплексу и ресторану, где наблюдалось большое количество военных авто».
«Это типичная ложь ru-пропаганды, к которой кремль прибегает каждый раз после массированных ударов по гражданским жителям Украины. В то же время, российские пропагандисты продолжают обвинять именно Украину в нежелании прекращения огня», — объяснили в ЦПД.
Отмечается, что на самом же деле прошлой ночью в результате российских ударов по гражданским в Харькове, пострадали жилые многоэтажки, частные дома, медицинское учреждение и другие объекты гражданской инфраструктуры. По последней информации, пострадали не менее 47 человек.
Напомним, в период с 22:00 по 22:30 29 апреля под атакой «Шахедов» были пять районов Харькова: Киевский, Шевченковский, Слободской, Салтовский и Немышлянский. Зафиксировали не менее 16 ударов. Харьковская областная прокуратура сообщила, что повреждены многоквартирные и частные дома, гражданские предприятия, автомобили и две городские больницы. По данным ГСЧС, в городе возникло 13 пожаров.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака БпЛА, Игорь Терехов, новости Харькова, пропаганда, РНБО;
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская пропаганда пытается оправдать массированные удары дронами по Харькову ложью об исключительно военных целях, сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО.".