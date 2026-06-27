Предприятия Нафтогаза на Харьковщине и Полтавщине атаковали россияне
Россияне совершили массированные атаки на производственные мощности НАК «Нафтогаз», сообщили в корпорации.
Атаки россиян происходили последние два дня – враг применил не менее четырех баллистических ракет, в том числе с кассетной боевой частью, а также дроны. На предприятии есть разрушения, специалисты оценивают масштабы повреждений
«Во время перевозки работников одного из производственных объектов получил повреждения вахтенный автобус. К счастью, люди не пострадали», – отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.