Предприятия Нафтогаза на Харьковщине и Полтавщине атаковали россияне

Россияне совершили массированные атаки на производственные мощности НАК «Нафтогаз», сообщили в корпорации.

Атаки россиян происходили последние два дня – враг применил не менее четырех баллистических ракет, в том числе с кассетной боевой частью, а также дроны. На предприятии есть разрушения, специалисты оценивают масштабы повреждений

«Во время перевозки работников одного из производственных объектов получил повреждения вахтенный автобус. К счастью, люди не пострадали», – отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.