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Предприятия Нафтогаза на Харьковщине и Полтавщине атаковали россияне

Происшествия 12:46   27.06.2026
Оксана Якушко
Предприятия Нафтогаза на Харьковщине и Полтавщине атаковали россияне

Россияне совершили массированные атаки на производственные мощности НАК «Нафтогаз», сообщили в корпорации.

Атаки россиян происходили последние два дня – враг применил не менее четырех баллистических ракет, в том числе с кассетной боевой частью, а также дроны. На предприятии есть разрушения, специалисты оценивают масштабы повреждений

«Во время перевозки работников одного из производственных объектов получил повреждения вахтенный автобус. К счастью, люди не пострадали», – отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2026 в 12:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне совершили массированные атаки на производственные мощности НАК «Нафтогаз», сообщили в корпорации.".