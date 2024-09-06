На село на Харьковщине сбросили авиабомбы: массовые разрушения — ГСЧС

Село Изюмское Боровской громады в Харьковской области утром оказалось под авиаударом, сообщила 6 сентября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Сегодня утром российские войска нанесли удар по селу Изюмское Боровской громады, сбросив авиабомбы прямо на дома людей. Это привело к немалым разрушениям и пожарам. Полностью разрушены три жилых дома, еще пять домов и четыре хозяйственные сооружения повреждены», — проинформировали спасатели.

Пожар в одном из существенно пострадавших частных домов тушили в течение трех часов. Обошлось без пострадавших.