На село на Харьковщине сбросили авиабомбы: массовые разрушения — ГСЧС
Село Изюмское Боровской громады в Харьковской области утром оказалось под авиаударом, сообщила 6 сентября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Сегодня утром российские войска нанесли удар по селу Изюмское Боровской громады, сбросив авиабомбы прямо на дома людей. Это привело к немалым разрушениям и пожарам. Полностью разрушены три жилых дома, еще пять домов и четыре хозяйственные сооружения повреждены», — проинформировали спасатели.
Пожар в одном из существенно пострадавших частных домов тушили в течение трех часов. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиабомбы, авиаудар, ГСЧС, новости Харькова, пожары, разрушения, руйнування, село;
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 10:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Изюмское Боровской громады в Харьковской области утром оказалось под авиаударом, сообщила 6 сентября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".