На село на Харківщині скинули авіабомби: масові руйнування – ДСНС
Село Ізюмське Борівської громади на Харківщині вранці опинилося під авіаударом, повідомила 6 вересня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Сьогодні вранці російські війська завдали удару по селу Ізюмське Борівської громади, скинувши авіабомби просто на людські помешкання. Це спричинило чималі руйнації та пожежі. Повністю зруйновані три житлові будинки, ще п’ять будинків і чотири господарсьчі споруди пошкоджено”, – поінформували рятувальники.
Пожежу в одному зі суттєво постраждалих приватних будинків гасили протягом трьох годин. Обійшлося без постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, авиабомбы, ГСЧС, новини Харкова, пожежа, руйнування, село;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 10:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Ізюмське Борівської громади на Харківщині вранці опинилося під авіаударом, повідомила 6 вересня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".