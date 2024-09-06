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На село на Харківщині скинули авіабомби: масові руйнування – ДСНС

Події 10:44   06.09.2024
Оксана Горун
На село на Харківщині скинули авіабомби: масові руйнування – ДСНС

Село Ізюмське Борівської громади на Харківщині вранці опинилося під авіаударом, повідомила 6 вересня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Сьогодні вранці російські війська завдали удару по селу Ізюмське Борівської громади, скинувши авіабомби просто на людські помешкання. Це спричинило чималі руйнації та пожежі. Повністю зруйновані три житлові будинки, ще п’ять будинків і чотири господарсьчі споруди пошкоджено”, – поінформували рятувальники.

авіаудар по селу Ізюмське у Харківській області 6 вересня

Пожежу в одному зі суттєво постраждалих приватних будинків гасили протягом трьох годин. Обійшлося без постраждалих.

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авіаудар по селу Ізюмське в Харківській області 6 вересня 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 10:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Ізюмське Борівської громади на Харківщині вранці опинилося під авіаударом, повідомила 6 вересня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".