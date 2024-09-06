Три рятувальники з Харківщини поранені: на міні підірвалася автоцистерна

Три рятувальники з Харківської області постраждали в сусідній Донецькій, де гасили масштабну лісову пожежу.

“Пожежна автоцистерна, на якій вони працювали підірвалася на ворожому вибухонебезпечному предметі. Надзвичайників госпіталізовано до лікарні“, – повідомила пресслужба ДСНС України.

Подія сталася увечері 5 вересня у с. Кримки Краматорського району уточнили в ДСНС. Цей населений пункт знаходиться неподалік адмінкордону між Харківською та Донецькою областями – поблизу сіл Оскіл та Студенок.

Нагадаємо, у цьому районі триває масштабна лісова пожежа – вона виникла через бойові дії на Донеччині та перекинулася на Харківщину. 2 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу, у зв’язку з чим із села Студенок евакуювали 200 людей. Вранці 3 вересня він поінформував, що до гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього – 77 одиниць техніки та 275 осіб особового складу. Вже постраждали двоє людей – місцева мешканка та співробітник ДСНС. Вогонь суттєво зруйнував село Студенок – там вигоріло понад 130 домоволодінь, де мешкало 205 осіб. Проте до села повертаються люди, яких раніше евакуювали. Вогонь також погрожував поширитися на Оскіл, проте пожежу вдалося локалізувати.