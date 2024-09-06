Live
  • Пт 06.09.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.59

Три рятувальники з Харківщини поранені: на міні підірвалася автоцистерна

Події 09:28   06.09.2024
Оксана Горун
Три рятувальники з Харківщини поранені: на міні підірвалася автоцистерна

Три рятувальники з Харківської області постраждали в сусідній Донецькій, де гасили масштабну лісову пожежу.

Пожежна автоцистерна, на якій вони працювали підірвалася на ворожому вибухонебезпечному предметі. Надзвичайників госпіталізовано до лікарні“, – повідомила пресслужба ДСНС України.

рятувальники підірвалися на міні на Донеччині 3

Подія сталася увечері 5 вересня у с. Кримки Краматорського району уточнили в ДСНС. Цей населений пункт знаходиться неподалік адмінкордону між Харківською та Донецькою областями – поблизу сіл Оскіл та Студенок.

Нагадаємо, у цьому районі триває масштабна лісова пожежа – вона виникла через бойові дії на Донеччині та перекинулася на Харківщину. 2 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу, у зв’язку з чим із села Студенок евакуювали 200 людей. Вранці 3 вересня він поінформував, що до гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього – 77 одиниць техніки та 275 осіб особового складу. Вже постраждали двоє людей – місцева мешканка та співробітник ДСНС. Вогонь суттєво зруйнував село Студенок – там вигоріло понад 130 домоволодінь, де мешкало 205 осіб. Проте до села повертаються люди, яких раніше евакуювали. Вогонь також погрожував поширитися на Оскіл, проте пожежу вдалося локалізувати.

рятувальники підірвалися на міні на Донеччині 2

Читайте також:  Синєгубов показав, як вигорів ліс на Харківщині (відео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
ЗС РФ перевели в підвищену бойову готовність біля Глибокого – ОТУВ “Харків”
04.09.2024, 10:37
ОТУВ “Харків” інформує про підвищену активність противника
ОТУВ “Харків” інформує про підвищену активність противника
06.09.2024, 10:12
Три рятувальники з Харківщини поранені: на міні підірвалася автоцистерна
Три рятувальники з Харківщини поранені: на міні підірвалася автоцистерна
06.09.2024, 09:28
Головні новини Харкова 6 вересня: ракетний удар, просування СОУ біля Липців
Головні новини Харкова 6 вересня: ракетний удар, просування СОУ біля Липців
06.09.2024, 09:38
Генштаб повідомив про авіаудар по Харкову за минулу добу
Генштаб повідомив про авіаудар по Харкову за минулу добу
06.09.2024, 09:05
СОУ звільнили частину території біля Липців на Харківщині – DeepState
СОУ звільнили частину території біля Липців на Харківщині – DeepState
06.09.2024, 07:37

Новини за темою:

08:04
Вісім пожеж через обстріли виникли на Харківщині за добу
07:55
Масштабна пожежа в лісах Харківщини: горять уже понад 1500 га – ДСНС
11:00
ДСНС опублікувала фото наслідків ранкового ракетного удару по Харкову
19:51
Харків у диму: у ДСНС повідомили, що гасять пожежу за окружною (відео)
09:11
Удар по 12-поверхівці в Харкові: врятовані 12 жителів, розбір завалів триває

Ви читали новину: «Три рятувальники з Харківщини поранені: на міні підірвалася автоцистерна»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2024 в 09:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три рятувальники з Харківської області постраждали в сусідній Донецькій, де гасили масштабну лісову пожежу".