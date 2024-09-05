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Понад 180 евакуйованих повернулися після пожежі до села Студенок на Харківщині

Події 13:11   05.09.2024
Оксана Якушко
Понад 180 евакуйованих повернулися після пожежі до села Студенок на Харківщині

Пожежа внаслідок обстрілів росіян зруйнувала понад 130 домоволодінь села Студенок, де проживало 205 осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Попри значні руйнування жителі залишаються в населеному пункті, понад 180 евакуйованих повернулися.

ХОВА створила гуманітарний штаб, де людей забезпечують необхідною гуманітарною допомогою.

Відновила роботу амбулаторія загальної практики сімейної медицини, де працюють лікарі та гуманітарні організації надають медичну та психологічну допомогу.

Кожного дня мешканців забезпечує гарячими обідами World Central Kitchen.

Балаклійська, Ізюмська, Барвінківська, Куньєвська, Донецька територіальні громади, міжнародні партнери надали продуктові набори, засоби гігієни, речі першої необхідності.

У селі відновили електропостачання.

Працівники сільради продовжують збирати інформацію про потреби населення. Ізюмська РВА та Оскільська СВА ведуть роботу щодо надання компенсації за пошкоджене житло у селі Студенок.

Нагадаємо, 2 вересня Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу, у зв’язку з чим із села Студенок евакуювали 200 людей. Вранці 3 вересня він поінформував, що до гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього – 77 одиниць техніки та 275 осіб особового складу. Вже постраждали двоє людей – місцева мешканка та співробітник ДСНС. Начальник ХОВА наголосив, що спрогнозувати подальший рух пожежі практично неможливо, і під загрозою може бути село Оскіл. До вечора 3 вересня пожежу в Оскільській громаді локалізували.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 13:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа внаслідок обстрілів росіян зруйнувала понад 130 домоволодінь села Студенок, де проживало 205 осіб, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".