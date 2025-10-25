Live
“Серйозна загроза”: Коваленко про бомби, які можуть летіти на Харківщину

Події 10:35   25.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про нові авіабомби, які росіяни можуть запускати по прифронтових областях України, розповів в інтерв’ю Times of Ukraine військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Йдеться про авіабомби, які ворог зумів модернізувати. Раніше вони могли пролітати до 120 км. Тепер максимальна дальність польоту збільшилася до 150 кілометрів – відстань залежить від висоти, на якій летітиме авіабомба. За потужністю Коваленко порівнює це озброєння з ФАБ-500 та зазначає: воно здатне руйнувати цілі під’їзди.

“Це 500 кг. І для п’ятиповерхового будинку це серйозна проблема, для під’їзду. Особливо якщо це якась будівля не панельного типу, стара, там, з цеглин. Тобто є серйозна загроза. Своєю чергою Херсонщина, Дніпропетровщина, Запорізька область, Харківщина, Суми, Полтавщина, Чернігівщина – вони можуть наносити удари як з повітряного простору тимчасово окупованих територій, маючи буфер безпеки, так і з повітряного простору Російської Федерації. Тому ризики саме для цих областей, вони найбільші”, – констатував експерт.

Відео: Times of Ukraine

Він зазначив: наразі росіяни намагаються створити дисбаланс в енергосистемі. Тому такі об’єкти інфраструктури на сході України є головною метою РФ.

“Він (схід України – ред.) страждає від нестачі електроенергії. У свою чергу, захід України та центральна Україна буде мати, ну скажімо так, в них повинен відбуватись перерозподіл електроенергії, який є в залишку. І от такий дисбаланс – там криза, тут перезбиток може призвести до каскадних відключень”, – пояснив аналітик.

При цьому, прогнозує Коваленко, не варто очікувати атаки на інші інфраструктурні об’єкти. Наприклад, удари по інфраструктурі водопостачання варто ожити вже влітку.

Читайте також: Росіяни вдарили по дитсадку в Києві – відомо про дев’ятьох постраждалих

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "розповів в інтерв’ю Times of Ukraine військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.".