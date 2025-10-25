“Серйозна загроза”: Коваленко про бомби, які можуть летіти на Харківщину
Про нові авіабомби, які росіяни можуть запускати по прифронтових областях України, розповів в інтерв’ю Times of Ukraine військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.
Йдеться про авіабомби, які ворог зумів модернізувати. Раніше вони могли пролітати до 120 км. Тепер максимальна дальність польоту збільшилася до 150 кілометрів – відстань залежить від висоти, на якій летітиме авіабомба. За потужністю Коваленко порівнює це озброєння з ФАБ-500 та зазначає: воно здатне руйнувати цілі під’їзди.
“Це 500 кг. І для п’ятиповерхового будинку це серйозна проблема, для під’їзду. Особливо якщо це якась будівля не панельного типу, стара, там, з цеглин. Тобто є серйозна загроза. Своєю чергою Херсонщина, Дніпропетровщина, Запорізька область, Харківщина, Суми, Полтавщина, Чернігівщина – вони можуть наносити удари як з повітряного простору тимчасово окупованих територій, маючи буфер безпеки, так і з повітряного простору Російської Федерації. Тому ризики саме для цих областей, вони найбільші”, – констатував експерт.
Відео: Times of Ukraine
Він зазначив: наразі росіяни намагаються створити дисбаланс в енергосистемі. Тому такі об’єкти інфраструктури на сході України є головною метою РФ.
“Він (схід України – ред.) страждає від нестачі електроенергії. У свою чергу, захід України та центральна Україна буде мати, ну скажімо так, в них повинен відбуватись перерозподіл електроенергії, який є в залишку. І от такий дисбаланс – там криза, тут перезбиток може призвести до каскадних відключень”, – пояснив аналітик.
При цьому, прогнозує Коваленко, не варто очікувати атаки на інші інфраструктурні об’єкти. Наприклад, удари по інфраструктурі водопостачання варто ожити вже влітку.
Читайте також: Росіяни вдарили по дитсадку в Києві – відомо про дев’ятьох постраждалих
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «“Серйозна загроза”: Коваленко про бомби, які можуть летіти на Харківщину», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2025 в 10:35;