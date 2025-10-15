Первые минуты после авиаудара по больнице в Харькове (видео)

В Управлении патрульной полиции в Харьковской области показали первые минуты после удара авиабомб по Харькову вечером 13 октября.

«Ночью российские войска нанесли удар авиабомбой по территории больницы. Пострадали более 50 пациентов, разрушены и повреждены здания медучреждения и машины. Наши патрульные немедленно прибыли на место обстрела и вместе с другими службами эвакуировали людей из поврежденного здания, сопровождали пострадавших в кареты скорой помощи и оказывали необходимую помощь», — отметили копы.

Они призывают жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Напомним, управляемые авиабомбы сбросили на Харьков вечером 13 октября. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне применили для удара два КАБа. По данным мэра Игоря Терехова, прилеты были в Салтовском и Слободском районах. В частности, под ударом оказалась территория больницы в Салтовском районе. Бомба попала в хозяйственное здание рядом с корпусом, где находились пациенты. Окна вылетели, поэтому семь человек получили ранения стеклом. Еще у 50 пациентов – острая реакция на стресс. По данным ГСЧС, по городу повреждены трехэтажное здание медучреждения, одноэтажный гараж, гражданское предприятие и легковые автомобили.