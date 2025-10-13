Live
Новости Харькова — главное 13 октября: успехи ВСУ

Украина 07:38   13.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 13 октября: успехи ВСУ

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:38

ГСЧС: из-за короткого замыкания на Харьковщине пострадал пенсионер

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе бушевали девять пожаров.

Четыре возгорания начались в результате вражеских обстрелов. Горело в Изюмском районе области, а также – в Харькове.

«В селе Оскол Изюмского района в результате бытового пожара в частном доме, причиной которого стало короткое замыкание электросети, пострадал 68-летний мужчина», – передают пожарные.

07:20

Украинские защитники успешно контратаковали на Купянском направлении – ISW

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), в целом ситуация на фронте в Харьковской области стабильная. Продвижения РФ не зафиксировали.

Согласно геолокационным видеозаписям, недавно украинские войска контратаковали на Купянском направлении. Таким образом, СОУ смогли отбить часть территорий на западе от Радьковки – населенным пункт расположен на севере от Купянска. Кроме того, российский блогер сообщил, что ВСУ контратаковали в Купянске.

«11 и 12 октября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северо-востоку от Купянска вблизи Каменки и в направлении Болоховки и Колодязного; к северу от Купянска вблизи Западного и в направлении Кутьковки; к востоку от Купянска вблизи Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска вблизи Песчаного и Степной Новоселовки», – передают эксперты.

Тем временем ситуация на других направлениях Харьковщины – неизменна. В Институте изучения войны также писали о боях на Великобурлукском направлении возле Хатнего, Мелового, Отрадного и Обуховки.

«Российский блогер утверждал, что российские войска недавно продемонстрировали увеличение дальности поражения планирующими бомбами, поразив неопределенную цель вблизи Волчанска с расстояния от 90 до 100 километров от точки запуска», – отметили аналитики.

Читайте также: Сегодня 13 октября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
