Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

Фронт 16:46   13.10.2025
Виктория Яковенко
Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток на Харьковщине зафиксировали 11 вражеских атак, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боев в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского. Одна атака продолжается.

На Купянском направлении с начала суток враг трижды пытался продвинуться на позиции украинских защитников в районах Купянска и Петропавловки. Два боя продолжаются.

В общем по всей линии фронта произошло 78 боев, отметили в Генштабе.

Напомним, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил о новой угрозе на Купянском направлении. По его данным, оккупанты смогли расширить зону контроля возле Песчаного. Он подчеркнул: расширить зону контроля за пределы трассы Р-79 врагу пока не удается. Таким образом, все бои сконцентрированы сейчас именно в Купянске.

Читайте также: Повреждены дома, скорая, трактор: чем били по Харьковщине на прошлой неделе

Автор: Виктория Яковенко
