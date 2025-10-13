О новой угрозе на Купянском направлении рассказал Коваленко
Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко сообщил, что оккупанты смогли расширить зону контроля около Песчаного.
«И это уже больше начинает напоминать некий аппендикс, который очень хорошо было бы перерезать, но пока он не перерезается. Кроме того, этот аппендикс еще создает угрозу образования соответствующих карманов, которые россияне по тому же плану, что и на Новопавловском направлении, как это было и на Кураховском выступе, будут срезать. Они будут пытаться эти карманы постепенно закрывать, продвигаясь такими аппендиксами. Соответственно, расширение зоны боевых действий к центру именно правобережного Купянска произошло и по правому берегу реки Оскол. Здесь российские оккупанты пытаются прорваться к центру самого населенного пункта по правому берегу, и соответственно там сейчас ведут боевые действия», – отметил эксперт.
И акцентировал: расширить зону контроля за пределы трассы Р-79 враг пока что не удается. Таким образом, все бои сконцентрированы на данный момент именно в Купянске.
«Но самое главное, что весь этот потенциал он сконцентрирован благодаря треугольнику Кондрашовка-Голубовка-Радьковка. И поэтому возникает вопрос, что если нам на Добропольском направлении удалось изолировать, а также окружить российских оккупантов в трех локациях, отдельно взятых, и соответственно сорвать им их план по эпическому прорыву на Доброполь, то возникает вопрос, что нам мешает в столь важном узловом городе, как Купянск, перерезать наиболее уязвимое место?», – сказал Коваленко.
