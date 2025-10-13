Live
Про нову загрозу на Куп’янському напрямку розповів Коваленко

Україна 09:37   13.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко повідомив, що окупанти змогли розширити зону контролю біля Піщаного. 

“І це вже більш починає нагадувати на такий собі апендикс, який дуже добре було б перерізати, але поки що він не перерізається. Окрім цього, цей апендикс ще утворює загрозу створення відповідних кишень, які росіяни по тому ж самому плану, як і на Новопавлівському напрямку, як це було і на Курахівському виступі, будуть зрізати. Вони будуть намагатися ці кишені поступово закривати, просуваючись такими апендиксами. Відповідно, розширення зони бойових дій до центру саме правобережного Купʼянська відбулось і по правому берегу річки Оскіл. Тут російські окупанти намагаються прорватися до центру самого населеного пункту по правому берегу, і відповідно там зараз ведуть бойові дії”, – зазначив експерт.

І наголосив: розширити зону контролю за межі траси Р-79 ворог поки що не вдається. Таким чином, усі бої сконцентровані зараз саме в Куп’янську.

“Але найголовніше те, що весь цей потенціал він сконцентрований завдяки трикутнику Кіндрашівка-Голубівка-Радьківка. І з цього виникає питання, що якщо нам на Добропільському напрямку вдалося ізолювати, а також оточити російських окупантів в трьох локаціях, окремо взятих, і відповідно зірвати їм їх план по епічному прориву на Добропіль, то виникає питання, що нам заважає в настільки важливому вузловому місті, як Купʼянськ, перерізати найбільше вразливе місце?”, – сказав Коваленко.

Читайте також: Українські захисники успішно контратакували на Куп’янському напрямку – ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
