Повреждены дома, скорая, трактор: чем били по Харьковщине на прошлой неделе 📷

Происшествия 16:15   13.10.2025
Виктория Яковенко
Повреждены дома, скорая, трактор: чем били по Харьковщине на прошлой неделе 📷 Фото: Олег Синегубов

На прошлой неделе ударам РФ подверглись по меньшей мере 29 населенных пунктов региона, в том числе Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов погиб один человек. Пострадали 17 жителей, в том числе 12-летняя девочка.

«Еще четыре человека, в том числе 17-летний парень, пострадали в результате детонации взрывоопасных предметов», — отметил Синегубов.

Враг выпустил на регион: две ракеты, семь КАБ и более чем 85 БпЛА разных типов, среди которых – «Герань-2», «Ланцет», «Молния» и FPV.

Из-за ударов РФ повреждены в Харьковском районе: 18 частных домов, электропоезд, два автомобиля.

В Купянском районе: по меньшей мере семь частных домов, две хозяйственных постройки, учебное заведение, четыре авто, складское помещение, здание завода.

В Изюмском районе: четыре частных дома, четыре хозяйственных постройки, магазин, сельскохозяйственное предприятие, три авто, карета «скорой», экскаватор, бензовоз, автомобиль с семенами, трактор, уничтожена сельскохозяйственная продукция.

В Харькове: предприятие, остекление окон в многоквартирном доме, хозяйственные постройки.

удары по Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
удары по Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
удары по Харьковщине
Фото: Олег Синегубов

Напомним, утром мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что на прошлой неделе город был обстрелян 30 раз. 28 из них – «Шахедами», остальные – авиабомбами. В результате «прилетов» пострадал один человек. Ситуационный центр зафиксировал попадания в Немышлянском, Шевченковском, Слободском и Индустриальном районах города.

Читайте также: Удар по общежитию с переселенцами в Харькове: что за дрон прилетел (фото)

Автор: Виктория Яковенко
