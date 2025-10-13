Повреждены дома, скорая, трактор: чем били по Харьковщине на прошлой неделе 📷
На прошлой неделе ударам РФ подверглись по меньшей мере 29 населенных пунктов региона, в том числе Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов погиб один человек. Пострадали 17 жителей, в том числе 12-летняя девочка.
«Еще четыре человека, в том числе 17-летний парень, пострадали в результате детонации взрывоопасных предметов», — отметил Синегубов.
Враг выпустил на регион: две ракеты, семь КАБ и более чем 85 БпЛА разных типов, среди которых – «Герань-2», «Ланцет», «Молния» и FPV.
Из-за ударов РФ повреждены в Харьковском районе: 18 частных домов, электропоезд, два автомобиля.
В Купянском районе: по меньшей мере семь частных домов, две хозяйственных постройки, учебное заведение, четыре авто, складское помещение, здание завода.
В Изюмском районе: четыре частных дома, четыре хозяйственных постройки, магазин, сельскохозяйственное предприятие, три авто, карета «скорой», экскаватор, бензовоз, автомобиль с семенами, трактор, уничтожена сельскохозяйственная продукция.
В Харькове: предприятие, остекление окон в многоквартирном доме, хозяйственные постройки.
Напомним, утром мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что на прошлой неделе город был обстрелян 30 раз. 28 из них – «Шахедами», остальные – авиабомбами. В результате «прилетов» пострадал один человек. Ситуационный центр зафиксировал попадания в Немышлянском, Шевченковском, Слободском и Индустриальном районах города.
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, Олег Синегубов, пострадали, харьковщина;
