Пошкоджені будинки, «швидка», трактор: чим били по Харківщині минулого тижня

Події 16:15   13.10.2025
Вікторія Яковенко
Пошкоджені будинки, «швидка», трактор: чим били по Харківщині минулого тижня Фото: Олег Синєгубов

Минулого тижня ударів РФ зазнали щонайменше 29 населених пунктів регіону, зокрема Харків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів загинула одна людина. Постраждали 17 жителів, серед них – 12-річна дівчинка.

«Ще четверо людей, зокрема 17-річний хлопець, постраждали внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів», – зазначив Синєгубов.

Ворог випустив на регіон: дві ракети, сім КАБів та понад 85 БпЛА різних типів, серед яких – «Герань-2», «Ланцет», «Молния» та FPV.

Через удари РФ пошкоджені у Харківському районі: 18 приватних будинків, електропотяг, два автомобілі.

У Куп’янському районі: щонайменше сім приватних будинків, дві господарчі споруди, навчальний заклад, чотири авто, складське приміщення, будівля заводу.

В Ізюмському районі: чотири приватні будинки, чотири господарчі споруди, магазин, сільськогосподарське підприємство, три авто, карета «швидкої», екскаватор, бензовоз, автомобіль з насінням, трактор, знищена сільськогосподарська продукція.

У Харкові: підприємство, скління вікон у багатоквартирному будинку, господарчі споруди.

удары по Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
удары по Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов
удары по Харьковщине
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, вранці мер Харкова Ігор Терехов інформував, що минулого тижня місто обстріляли 30 разів. 28 з них – «шахедами», решта – авіабомбами. Внаслідок «прильотів» постраждала одна людина. Загалом Ситуаційний центр зафіксував влучання в Немишлянському, Шевченківському, Слобідському та Індустріальному районах міста.

Читайте також: Удар по гуртожитку з переселенцями в Харкові: що за дрон прилетів (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
