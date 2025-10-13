Пошкоджені будинки, «швидка», трактор: чим били по Харківщині минулого тижня
Минулого тижня ударів РФ зазнали щонайменше 29 населених пунктів регіону, зокрема Харків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів загинула одна людина. Постраждали 17 жителів, серед них – 12-річна дівчинка.
«Ще четверо людей, зокрема 17-річний хлопець, постраждали внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів», – зазначив Синєгубов.
Ворог випустив на регіон: дві ракети, сім КАБів та понад 85 БпЛА різних типів, серед яких – «Герань-2», «Ланцет», «Молния» та FPV.
Через удари РФ пошкоджені у Харківському районі: 18 приватних будинків, електропотяг, два автомобілі.
У Куп’янському районі: щонайменше сім приватних будинків, дві господарчі споруди, навчальний заклад, чотири авто, складське приміщення, будівля заводу.
В Ізюмському районі: чотири приватні будинки, чотири господарчі споруди, магазин, сільськогосподарське підприємство, три авто, карета «швидкої», екскаватор, бензовоз, автомобіль з насінням, трактор, знищена сільськогосподарська продукція.
У Харкові: підприємство, скління вікон у багатоквартирному будинку, господарчі споруди.
Нагадаємо, вранці мер Харкова Ігор Терехов інформував, що минулого тижня місто обстріляли 30 разів. 28 з них – «шахедами», решта – авіабомбами. Внаслідок «прильотів» постраждала одна людина. Загалом Ситуаційний центр зафіксував влучання в Немишлянському, Шевченківському, Слобідському та Індустріальному районах міста.
