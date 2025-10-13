Де сьогодні атакували росіяни на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00
Від початку доби на Харківщині зафіксували 11 ворожих атак, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боїв у районах Вовчанська, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського. Одна атака триває.
На Куп’янському напрямку з початку доби ворог тричі намагався просунутися на позиції українських захисників у районах Куп’янська та Петропавлівки. Два бої тривають.
Загалом по всій лінії фронту відбулося 78 боїв, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко повідомив про нову загрозу на Куп’янському напрямку. За його даними, окупанти змогли розширити зону контролю біля Піщаного. Він наголосив: розширити зону контролю за межі траси Р-79 ворогу поки що не вдається. Таким чином, усі бої сконцентровані зараз саме в Куп’янську.
Читайте також: Пошкоджені будинки, «швидка», трактор: чим били по Харківщині минулого тижня
