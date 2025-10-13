Live
В Харькове – случай бешенства: в одном из районов ввели карантин

Общество 14:15   13.10.2025
Виктория Яковенко
Случай бешенства у домашнего котенка зафиксировали на территории Шевченковского района, сообщили в Харьковском горсовете.

«Животное погибло 8 октября, предварительно укусив свою владелицу. Лабораторные исследования подтвердили наличие вируса бешенства у кота. Женщине оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – рассказали в мэрии.

В связи с этим, 13 октября на территории Шевченковского района ввели карантинные ограничения и утвердили план мер по ликвидации очага бешенства.

В мэрии напомнили: самым эффективным способом профилактики от бешенства является бесплатно вакцинация. Чтобы привиться, необходимо обратиться в государственную участковую больницу ветеринарной медицины:

  • №1 – ул. Золочевская, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;
  • №2 – ул. Николая Кравченко, 19, тел.: (050) 647-83-54 и (097) 445-26-46;
  • №3 – ул. Брюссельская, 1, тел.: (067) 733-99-18;
  • №4 – ул. Максима Рыльского, 1, тел.: (066) 717-84-97.

Напомним, бешенство чаще фиксируют на западе Харьковской области, рассказывала МГ «Объектив» Анна Сухорукова, заведующая санитарно-карантинным отделом Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней. По ее данным, с начала года по состоянию на конец сентября в регионе зарегистрировано 44 случая бешенства животных. В прошлом году фиксировали почти вдвое больше. Следовательно, существенно уменьшилось количество случаев.

Автор: Виктория Яковенко
