У Харкові – випадок сказу: в одному з районів ввели карантин
Випадок сказу в домашнього кошеняти зафіксували на території Шевченківського району, повідомили в Харківській міськраді.
«Тварина загинула 8 жовтня, попередньо вкусивши свою власницю. Лабораторні дослідження підтвердили наявність вірусу сказу у кота. Жінці надають усю необхідну медичну допомогу», – розповіли у мерії.
У зв’язку з цим, 13 жовтня на території Шевченківського району запровадили карантинні обмеження та затвердили план заходів з ліквідації осередку сказу.
У мерії нагадали: найефективнішим способом профілактики від сказу є вакцинація, яка проводиться безкоштовно. Щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до державної дільничної лікарні ветеринарної медицини:
- №1 – вул. Золочівська, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;
- №2 – вул. Миколи Кравченка, 19, тел.: (050) 647-83-54 та (097) 445-26-46;
- №3 – вул. Брюссельська, 1, тел.: (067) 733-99-18;
- №4 – вул. Максима Рильського, 1, тел.: (066) 717-84-97.
Нагадаємо, наразі сказ частіше фіксують на заході Харківської області, розповідала МГ «Об’єктив» Ганна Сухорукова, завідувачка санітарно-карантинного відділу Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. За її даними, від початку року станом на кінець вересня в регіоні зареєстровано 44 випадки сказу тварин. Торік фіксували майже удвічі більше. Отже, істотно зменшилася кількість випадків.
Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2025 в 14:15