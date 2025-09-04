Live
На Харківщині ввели карантин: у загиблої кози підтвердили сказ

Суспільство 13:45   04.09.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині ввели карантин: у загиблої кози підтвердили сказ Фото: ГУ ДПСС в Харківській області

Випадок сказу зафіксували у селі Крисине Богодухівської громади, інформують у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області.

Про загибель кози повідомили 29 серпня.

«Її 17.08.2025 покусав собака, який належав тому ж господарю. Собака помер 20.08.2025 року. При цьому власник тварин не звертався за допомогою до ветеринарів ані після покусу кози собакою, ані після його загибелі», – йдеться у повідомленні.

29 серпня у лабораторії підтвердили: коза була інфікована сказом.

У зв’язку з цим у селі Крисине з прилеглими до нього мисливськими угіддями, пасовищами, лісовим та польовими масивами ввели карантинні обмеження.

Раніше у Харківській міськраді нагадали: власники тварин зобов’язані щорічно проводити щеплення їхнім улюбленцям проти сказу. Там повідомили адреси, де можна зробити це у вересні.

Читайте також: Скажена лисиця нагрянула вночі на подвір’я в Печенігах: чим все закінчилося

Автор: Вікторія Яковенко
