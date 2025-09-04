На Харківщині ввели карантин: у загиблої кози підтвердили сказ
Випадок сказу зафіксували у селі Крисине Богодухівської громади, інформують у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області.
Про загибель кози повідомили 29 серпня.
«Її 17.08.2025 покусав собака, який належав тому ж господарю. Собака помер 20.08.2025 року. При цьому власник тварин не звертався за допомогою до ветеринарів ані після покусу кози собакою, ані після його загибелі», – йдеться у повідомленні.
29 серпня у лабораторії підтвердили: коза була інфікована сказом.
У зв’язку з цим у селі Крисине з прилеглими до нього мисливськими угіддями, пасовищами, лісовим та польовими масивами ввели карантинні обмеження.
Раніше у Харківській міськраді нагадали: власники тварин зобов’язані щорічно проводити щеплення їхнім улюбленцям проти сказу. Там повідомили адреси, де можна зробити це у вересні.
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 13:45;
