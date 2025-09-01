Скажена лисиця нагрянула вночі на подвір’я в Печенігах: чим все закінчилося
Житель селища Печеніги Харківської області вночі почув гавкіт, вийшов надвір і побачив, як його собака б’ється з лисицею. Захищаючи себе та улюбленця, чоловік убив дику тварину.
Про це повідомила до місцевої дільниці ветеринарної медицини дружина чоловіка, інформують у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області.
27 серпня у лабораторії підтвердили: лисиця була інфікована сказом. Тож у постраждалому домогосподарстві вимушено вакцинували двох собак та кота.
Надзвичайна протиепізоотична комісія при Чугуївській районній військовій адміністрації запровадила карантинні обмеження на вулиці Поштовій у Печенігах та на території прилеглих польових та лісових угідь. Також затверджений план комплексних заходів з метою ліквідації осередку сказу.
Жителів Чугуївського району закликають бути уважними та обережними з дикими та безпритульними тваринами, а також не нехтувати вакцинацією улюбленців, проводити її вчасно. У разі укусу будь-якою твариною необхідно негайно звернутися до лікаря. Сказ вилікувати не можна. Щеплення тварин лишається єдиним засобом запобігання цьому захворюванню.
Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2025 в 21:00
