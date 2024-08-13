Усе більше лисиць у Харкові: у мерії дали поради на випадок зустрічі з хижаком
У міськраді констатували, що у Харкові останнім часом все частіше можна зустріти лисицю, а причина – заборона санітарного відстрілу цих хижаків з метою регулювання чисельності у регіоні під час дії воєнного стану.
“Для країн Північної Америки та Європи поява диких тварин у містах, що межують з лісовими масивами, – це норма, адже там контрольована ситуація зі сказом. Наприклад, у Берліні, окрім лисиці, мешкають кабани, їжаки, змії, єноти, білки, кролики, бобри тощо. В Україні ситуація зі сказом напружена, але теж контрольована“, — пояснюють у пресслужбі міськради.
Якщо людина побачила на вулицях Харкова лисицю, не варто вимагати її вилову у міських служб (тим більше, що жодна з них не має на це повноважень), наголошують у мерії. Але щоб уберегтися від можливого зараження на сказ, необхідно дотримуватися таких правил:
– Не наближайтесь до тварини та не підгодовуйте її.
– Закривайте кришками баки для сміття, в яких лисиці часто шукають собі їжу.
– Не провокуйте тварину на агресію. Не лякайте, не махайте палицею, не кидайте каміння.
– Якщо лисиця вкусила, потрібно негайно звернутися до травмпункту медичного закладу.
Також ветеринари нагадують про обов’язкове щорічне щеплення домашніх тварин проти сказу – це єдиний захист від цієї невиліковної хвороби.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бешенство, лисица, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 13:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У міськраді констатували, що у Харкові останнім часом все частіше можна зустріти лисицю, а причина – заборона санітарного відстрілу цих хижаків з метою регулювання чисельності у регіоні під час дії воєнного стану".