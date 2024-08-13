Все больше лисиц в Харькове: в мэрии дали советы на случай встречи с хищником

В горсовете констатировали, что в Харькове в последнее время все чаще можно встретить лисицу, а причина — запрет санитарного отстрела этих хищников с целью регулирования численности в регионе во время действия военного положения.

«Для стран Северной Америки и Европы появление диких животных в городах, граничащих с лесными массивами, — это норма, ведь там контролируемая ситуация с бешенством. Например, в Берлине кроме лисы живут кабаны, ежи, змеи, еноты, белки, кролики, бобры. В Украине ситуация с бешенством напряженная, но тоже контролируемая», — объясняют в пресс-службе горсовета.

Если человек увидел на улицах Харькова лисицу, не стоит требовать ее отлова у городских служб (тем более, что ни одна из них не имеет на это полномочий), подчеркивают в мэрии. Но чтобы уберечься от возможного заражения бешенством, необходимо соблюдать следующие правила:

— Не приближайтесь к животному и не подкармливайте его.

— Закрывайте крышками мусорные баки, в которых лисицы часто ищут себе пищу.

— Не провоцируйте животное на агрессию. Не пугайте, не машите палкой, не бросайте камни.

— Если лисица укусила, нужно немедленно обратиться в травмпункт медицинского учреждения.

Также ветеринары напоминают об обязательной ежегодной прививке домашних животных против бешенства — это единственная защита от этой неизлечимой болезни.

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