Скажена лисиця напала на рибалок на ставку під Харковом
На світанку на березі ставка поблизу Харкова агресивна лисиця намагалася покусати місцевих рибалок. Один із чоловіків, захищаючи товариша, убив тварину палицею.
Усе це відбувалося на очах керівника Чугуївської філії Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, який також відпочивав на ставку, повідомляють у відомстві.
Фахівець попередив рибалок про небезпеку сказу та організував доставку загиблої лисиці на дослідження. У лабораторії підтвердили: тварина справді була заражена.
Жителів селища Рогань та прилеглих населених пунктів закликають у разі недавнього контакту з лисицями або наявними ушкодженнями від інших тварин негайно звернутися до лікувального закладу.
За останній тиждень в області зареєстрували ще три випадки сказу тварин – у Валківській та Богодухівській громадах Богодухівського району, Берестинській громаді Берестинського району. Антирабічне лікування отримують п’ять постраждалих.
Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2025 в 19:15
