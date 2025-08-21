Live
  • Чт 21.08.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.17

Скажена лисиця напала на рибалок на ставку під Харковом

Суспільство 19:15   21.08.2025
Олена Нагорна
Скажена лисиця напала на рибалок на ставку під Харковом Фото: animalia.bio

На світанку на березі ставка поблизу Харкова агресивна лисиця намагалася покусати місцевих рибалок. Один із чоловіків, захищаючи товариша, убив тварину палицею.

Усе це відбувалося на очах керівника Чугуївської філії Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, який також відпочивав на ставку, повідомляють у відомстві.

Фахівець попередив рибалок про небезпеку сказу та організував доставку загиблої лисиці на дослідження. У лабораторії підтвердили: тварина справді була заражена.

Жителів селища Рогань та прилеглих населених пунктів закликають у разі недавнього контакту з лисицями або наявними ушкодженнями від інших тварин негайно звернутися до лікувального закладу.

За останній тиждень в області зареєстрували ще три випадки сказу тварин – у Валківській та Богодухівській громадах Богодухівського району, Берестинській громаді Берестинського району. Антирабічне лікування отримують п’ять постраждалих.

Читайте також: Дівчину на Харківщині покусала скажена кішка: де ввели карантин

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Обладнання від ЮНЕСКО отримав Харків для закладів культури
Обладнання від ЮНЕСКО отримав Харків для закладів культури
21.08.2025, 19:40
Скажена лисиця напала на рибалок на ставку під Харковом
Скажена лисиця напала на рибалок на ставку під Харковом
21.08.2025, 19:15
Аграрій засіяв озимою пшеницею 16 га на Харківщині: за що його судитимуть
Аграрій засіяв озимою пшеницею 16 га на Харківщині: за що його судитимуть
21.08.2025, 18:35
Новий штам коронавірусу Stratus прийшов на Харківщину: захворюваність зростає
Новий штам коронавірусу Stratus прийшов на Харківщину: захворюваність зростає
21.08.2025, 18:06
Небезпечна погода буде в Харкові та області в п’ятницю: чого очікувати
Небезпечна погода буде в Харкові та області в п’ятницю: чого очікувати
21.08.2025, 14:12
Десять разів атакували військові РФ на Харківщині з початку доби – Генштаб ЗСУ
Десять разів атакували військові РФ на Харківщині з початку доби – Генштаб ЗСУ
21.08.2025, 17:19

Новини за темою:

14:11
Дівчину на Харківщині покусала скажена кішка: де ввели карантин
16:18
У Харкові – випадок сказу: де оголосили карантин
17:58
Сказ на Харківщині: за пів року хворі тварини покусали десятки людей
21:56
Кішка була пригніченою і напала на власницю: на Харківщині оголосили карантин
22:00
Скажений кіт покусав маленьку дитину на Харківщині

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Скажена лисиця напала на рибалок на ставку під Харковом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2025 в 19:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На світанку на березі ставка поблизу Харкова агресивна лисиця намагалася покусати місцевих рибалок. Один із чоловіків, захищаючи товариша, убив тварину палицею.".