Бешеная лисица напала на рыбаков на пруду под Харьковом

На рассвете на берегу пруда вблизи Харькова агрессивная лисица пыталась покусать местных рыбаков. Один из мужчин, защищая товарища, убил животное палкой.

Все это происходило на глазах руководителя Чугуевского филиала Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней, который также отдыхал на пруду, сообщают в ведомстве.

Специалист предупредил рыбаков об опасности бешенства и организовал доставку погибшей лисы на исследование. В лаборатории подтвердили: животное действительно было заражено.

Жителей поселка Рогань и близлежащих населенных пунктов призывают в случае недавнего контакта с лисицами или имеющимися повреждениями от других животных немедленно обратиться в лечебное учреждение.

За последнюю неделю в области зарегистрировали еще три случая бешенства животных — в Валковской и Богодуховской громадах Богодуховского района, Берестинской громаде Берестинского района. Антирабическое лечение получают пять пострадавших.