Девочку на Харьковщине покусала бешеная кошка: где ввели карантин

Общество 14:11   19.08.2025
Виктория Яковенко
Девочку на Харьковщине покусала бешеная кошка: где ввели карантин

Случай бешенства зарегистрировали в поселке Ковяги Валковской громады, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Отмечается, что 15 августа в населенном пункте погибла кошка, которая накануне покусала дочь владелицы. На следующий день женщина сообщила ветеринарам об инциденте.

Специалисты отобрали патологический материал. У животного подтвердили бешенство, добавили в Госпродпотребслужбе. Дочери хозяйки кошки оказывается антирабическая помощь.

С 18 августа в поселке Ковяги с прилегающими к нему охотничьими угодьями, пастбищами, лесными и полевыми массивами установили карантинные ограничения, угрожающей зоной считается территория сел Трофимовка и Халимоновка.

Читайте также: Опасный вредитель – в Украине: жителей просят обращаться в ГППС

Автор: Виктория Яковенко
