Девочку на Харьковщине покусала бешеная кошка: где ввели карантин
Фото: ГУ Фото: Госпродпотребслужбы в Харьковской области
Случай бешенства зарегистрировали в поселке Ковяги Валковской громады, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Отмечается, что 15 августа в населенном пункте погибла кошка, которая накануне покусала дочь владелицы. На следующий день женщина сообщила ветеринарам об инциденте.
Специалисты отобрали патологический материал. У животного подтвердили бешенство, добавили в Госпродпотребслужбе. Дочери хозяйки кошки оказывается антирабическая помощь.
С 18 августа в поселке Ковяги с прилегающими к нему охотничьими угодьями, пастбищами, лесными и полевыми массивами установили карантинные ограничения, угрожающей зоной считается территория сел Трофимовка и Халимоновка.
- • Дата публикации материала: 19 августа 2025 в 14:11;
Корреспондент Виктория Яковенко