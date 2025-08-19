Дівчину на Харківщині покусала скажена кішка: де ввели карантин
Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області
Випадок сказу зареєстрували у селищі Ков’яги Валківської громади, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
Зазначається, що 15 серпня у населеному пункті загинула кішка, яка напередодні покусала доньку власниці. Наступного дня жінка повідомила ветеринарів про інцидент.
Спеціалісти відібрали патологічний матеріал. У тварини підтвердили сказ, додали у Держпродспоживслужбі. Доньці власниці кішки надається антирабічна допомога.
З 18 серпня у селищі Ков’яги з прилеглими до нього мисливськими угіддями, пасовищами, лісовим та польовими масивами встановили карантинні обмеження, загрозливою зоною вважається територія сіл Трохимівка та Халимонівка.
Читайте також: Небезпечний шкідник – в Україні: жителів просять звертатись до ДПСС
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бешенство, кошка, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дівчину на Харківщині покусала скажена кішка: де ввели карантин»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2025 в 14:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Випадок сказу зареєстрували у селищі Ков’яги Валківської громади, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.".