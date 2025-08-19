Дівчину на Харківщині покусала скажена кішка: де ввели карантин

Випадок сказу зареєстрували у селищі Ков’яги Валківської громади, повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Зазначається, що 15 серпня у населеному пункті загинула кішка, яка напередодні покусала доньку власниці. Наступного дня жінка повідомила ветеринарів про інцидент.

Спеціалісти відібрали патологічний матеріал. У тварини підтвердили сказ, додали у Держпродспоживслужбі. Доньці власниці кішки надається антирабічна допомога.

З 18 серпня у селищі Ков’яги з прилеглими до нього мисливськими угіддями, пасовищами, лісовим та польовими масивами встановили карантинні обмеження, загрозливою зоною вважається територія сіл Трохимівка та Халимонівка.