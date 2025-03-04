Скажена кішка покусала господарку: де на Харківщині ввели карантин
В селищі Введенка Новопокровської громади зареєстрували випадок сказу.
Як повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, вранці 26 лютого жінка вийшла на кухню та побачила свою кішку, яка лежала на підлозі. Господарка взяла тварину на руки, а кішка вкусила її за ліву кисть. Після чого пухнаста померла на руках жительки.
Того ж дня жінка звернулася до ветеринарів, спеціалісти відібрали патологічний матеріал. У тварини підтвердили сказ, додали у Держпродспоживслужбі.
«Домоволодіння розташоване на краю селища, у 500 метрах від лісу, що може свідчити про зараженість тварини вірусом сказу з дикої фауни», – йдеться у повідомленні.
Власницю кішки направили до лікаря травматолога-рабіолога, щоб провести курс антирабічних щеплень.
З 28 лютого у селищі Введенка ввели карантин, загрозливою зоною оголосили селище Донець і мисливські угіддя поруч, зона спостереження – село Лиман.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 14:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В селищі Введенка Новопокровської громади зареєстрували випадок сказу.".