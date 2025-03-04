Бешеная кошка покусала хозяйку: где на Харьковщине ввели карантин
В поселке Введенка Новопокровской громады зарегистрировали случай бешенства.
Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, утром 26 февраля женщина вышла на кухню и увидела свою кошку, которая лежала на полу. Хозяйка взяла животное на руки, а кошка укусила ее за левую кисть. После чего пушистая умерла на руках жительницы.
В тот же день женщина обратилась к ветеранам, специалисты отобрали патологический материал. У животного подтвердили бешенство, добавили в Госпродпотребслужбе.
«Домовладение расположено на краю поселка, в 500 метрах от леса, что может свидетельствовать о заражении животного вирусом бешенства из дикой фауны», — говорится в сообщении.
Владелицу кошки направили к врачу травматологу-рабиологу, чтобы провести курс антирабических прививок.
С 28 февраля в поселке Введенка ввели карантин, угрожающей зоной объявили поселок Донец и охотничьи угодья рядом, зона наблюдения – село Лиман.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, карантин, кошка, покусала, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2025 в 14:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Введенка Новопокровской громады зарегистрировали случай бешенства.".