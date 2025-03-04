Бешеная кошка покусала хозяйку: где на Харьковщине ввели карантин

В поселке Введенка Новопокровской громады зарегистрировали случай бешенства.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, утром 26 февраля женщина вышла на кухню и увидела свою кошку, которая лежала на полу. Хозяйка взяла животное на руки, а кошка укусила ее за левую кисть. После чего пушистая умерла на руках жительницы.

В тот же день женщина обратилась к ветеранам, специалисты отобрали патологический материал. У животного подтвердили бешенство, добавили в Госпродпотребслужбе.

«Домовладение расположено на краю поселка, в 500 метрах от леса, что может свидетельствовать о заражении животного вирусом бешенства из дикой фауны», — говорится в сообщении.

Владелицу кошки направили к врачу травматологу-рабиологу, чтобы провести курс антирабических прививок.

С 28 февраля в поселке Введенка ввели карантин, угрожающей зоной объявили поселок Донец и охотничьи угодья рядом, зона наблюдения – село Лиман.