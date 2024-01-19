Жителів громади на Харківщині закликають не лякатися пострілів
У Первомайській громаді Лозівського району 19 січня проводиться плановий відстріл лисиці звичайної, повідомляє голова ОТГ Микола Бакшеєв.
“Це пов’язано з випадками захворювання на сказ домашніх та диких тварин. Тому, якщо почуєте постріли – не лякайтесь, це наші мисливці“, – пише Бакшеєв.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бакшеев, бешенство, лисица, отстрел, Первомайский, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 14:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Первомайській громаді Лозівського району 19 січня проводиться плановий відстріл лисиці звичайної, повідомляє голова ОТГ Микола Бакшеєв.".