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Жителів громади на Харківщині закликають не лякатися пострілів

Суспільство 14:57   19.01.2024
Олена Нагорна
Жителів громади на Харківщині закликають не лякатися пострілів

У Первомайській громаді Лозівського району 19 січня проводиться плановий відстріл лисиці звичайної, повідомляє голова ОТГ Микола Бакшеєв.

Це пов’язано з випадками захворювання на сказ домашніх та диких тварин. Тому, якщо почуєте постріли – не лякайтесь, це наші мисливці“, – пише Бакшеєв.

Читайте також: Ухвалено рішення відстрілювати лисиць по всій Харківщині: причини

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2024 в 14:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Первомайській громаді Лозівського району 19 січня проводиться плановий відстріл лисиці звичайної, повідомляє голова ОТГ Микола Бакшеєв.".