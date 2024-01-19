Жителів громади на Харківщині закликають не лякатися пострілів

У Первомайській громаді Лозівського району 19 січня проводиться плановий відстріл лисиці звичайної, повідомляє голова ОТГ Микола Бакшеєв.

“Це пов’язано з випадками захворювання на сказ домашніх та диких тварин. Тому, якщо почуєте постріли – не лякайтесь, це наші мисливці“, – пише Бакшеєв.