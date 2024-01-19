Жителей громады на Харьковщине призывают не пугаться выстрелов
В Первомайской громаде Лозовского района 19 января проводится плановый отстрел красной лисицы, сообщает глава ОТГ Николай Бакшеев.
«Это связано со случаями заболевания бешенством домашних и диких животных. Поэтому, если услышите выстрелы — не пугайтесь, это наши охотники», — пишет Бакшеев.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бакшеев, бешенство, лисица, отстрел, Первомайский, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 14:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Первомайской громаде Лозовского района 19 января проводится плановый отстрел красной лисицы, сообщает глава ОТГ Николай Бакшеев.".