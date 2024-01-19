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Жителей громады на Харьковщине призывают не пугаться выстрелов

Общество 14:57   19.01.2024
Елена Нагорная
Жителей громады на Харьковщине призывают не пугаться выстрелов

В Первомайской громаде Лозовского района 19 января проводится плановый отстрел красной лисицы, сообщает глава ОТГ Николай Бакшеев.

«Это связано со случаями заболевания бешенством домашних и диких животных. Поэтому, если услышите выстрелы — не пугайтесь, это наши охотники», — пишет Бакшеев.

Читайте также: Принято решение отстреливать лисиц по всей Харьковщине: причины

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 14:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Первомайской громаде Лозовского района 19 января проводится плановый отстрел красной лисицы, сообщает глава ОТГ Николай Бакшеев.".