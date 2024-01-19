Жителей громады на Харьковщине призывают не пугаться выстрелов

В Первомайской громаде Лозовского района 19 января проводится плановый отстрел красной лисицы, сообщает глава ОТГ Николай Бакшеев.

«Это связано со случаями заболевания бешенством домашних и диких животных. Поэтому, если услышите выстрелы — не пугайтесь, это наши охотники», — пишет Бакшеев.